СМИ: Подросток с ножом ворвался в школу в Нижнекамске и ранил охранницу

Подросток ворвался в школу с ножом в Нижнекамске и ранил охранницу. Об этом в четверг, 22 января, сообщил телеканал РЕН ТВ.
По данным источника, парень также взрывал в помещении петарды. Людей вывели из здания, территорию оцепили. Сейчас подросток задержан, уточняет телеканал.
Telegram-канал «112» сообщил, что в результате нападения травмы получила охранница учебного заведения. Она жива, ей оказали медицинскую помощь. На месте работают оперативные службы, обстоятельства произошедшего выясняются.
16 декабря подросток напал на школу в подмосковном Одинцове. Юноша вошел в здание с ножом и перцовым баллончиком. Он ранил нескольких людей, в том числе и охранника. Девятиклассник убил 10-летнего мальчика. Позднее он взял в заложники одного из учеников и заперся с ним в кабинете. Впоследствии подростка задержали. На допросе злоумышленник признал вину в преступлении. Суд арестовал юношу.