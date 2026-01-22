СМИ: Подросток с ножом ворвался в школу в Нижнекамске и ранил охранницу

16 декабря подросток напал на школу в подмосковном Одинцове. Юноша вошел в здание с ножом и перцовым баллончиком. Он ранил нескольких людей, в том числе и охранника. Девятиклассник убил 10-летнего мальчика. Позднее он взял в заложники одного из учеников и заперся с ним в кабинете. Впоследствии подростка задержали. На допросе злоумышленник признал вину в преступлении. Суд арестовал юношу.