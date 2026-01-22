Самолёт с 335 пассажирами выкатился за пределы ВПП в аэропорту Магадана

В аэропорту Магадана самолёт, готовившийся к вылету в Москву, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы из-за технической неисправности. Как сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре, на борту воздушного судна находились 335 пассажиров, никто из них и членов экипажа не пострадал.
В результате инцидента воздушная гавань Магадана была закрыта. Как уточнили в пресс-службе ведомства, самолёт, следовавший из Хабаровска, был вынужден направиться на запасной аэродром в Петропавловске-Камчатском. Транспортная прокуратура начала проверку в связи с произошедшим.
«Вылет из Магадана в Москву планируется на завтра, вылет хабаровских пассажиров в Магадан — сегодня по мере открытия аэропорта», — добавили в ведомстве.
Прежде сообщалось, что на воздушном судне Boeing 767−300 авиакомпании «Узбекские авиалинии», выполнявшем рейс HY707 по маршруту «Ташкент- Владивосток», был зафиксирован сигнал бедствия. Инцидент произошел во время пролета над Красноярском.