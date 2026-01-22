Самолёт с 335 пассажирами выкатился за пределы ВПП в аэропорту Магадана

В аэропорту Магадана самолёт, готовившийся к вылету в Москву, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы из-за технической неисправности. Как сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре, на борту воздушного судна находились 335 пассажиров, никто из них и членов экипажа не пострадал.