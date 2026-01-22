Ричмонд
На Кубани задержали министра транспорта региона

КРАСНОДАР, 22 янв — РИА Новости. Задержан министр транспорта Краснодарского края Алексей Переверзев, у которого накануне прошли обыски, мероприятия связаны с госконтрактами на обслуживание дорог, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Источник: AP 2024

«Задержан министр транспорта и дорожного хозяйства региона Переверзев», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что задержание связано с госконтрактами на обслуживание дорог.