В суши-баре из рухнувшего ТЦ в Новосибирске рассказали о сотрудниках

Накануне, 21 января, днём рухнул торговый центр на улице Наумова, 26 в Первомайском районе. Буквально в считанные секунды под тяжестью нечищенного снега сложились крыша и конструкции второго этажа. Позже выяснится, что вся эта надстройка, по сути, была незаконной и возводилась с нарушением элементарных правил безопасности. Под завалами оказались три человека, один их которых погиб.
Однако стены первого этажа — где как раз было значительно больше людей — оказались крепче и выстояли. Находившиеся там успели выскочить и отделались только очень сильным испугом.
Одно из располагавшихся там заведений — суши-бар «Имбирь». Это достаточно крупная сеть в Новосибирске имеет восемь филиалов. Одна из сотрудниц рассказала в беседе с nsk.aif.ru, что руководство сообщило им о случившемся с коллегами сегодня утром. Также мы пообщались с менеджером сети Надеждой.
«Все наши сотрудники, которые работали в суши-баре на улице Наумова, 26, к счастью, живы, никто из них не пострадал. Оказываем им всевозможную поддержку. Сейчас решаем вопрос с их трудоустройством в других филиалах сети. Материальный ущерб пока ещё устанавливаем», — рассказала Надежда сайту nsk.aif.ru.