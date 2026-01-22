В суши-баре из рухнувшего ТЦ в Новосибирске рассказали о сотрудниках

Накануне, 21 января, днём рухнул торговый центр на улице Наумова, 26 в Первомайском районе. Буквально в считанные секунды под тяжестью нечищенного снега сложились крыша и конструкции второго этажа. Позже выяснится, что вся эта надстройка, по сути, была незаконной и возводилась с нарушением элементарных правил безопасности. Под завалами оказались три человека, один их которых погиб.