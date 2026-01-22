В Уфе врачи спасли девочку, родившуюся с весом 480 граммов

Рахматуллин также обратил внимание на значительное снижение показателей смертности. За последний год перинатальная смертность в регионе сократилась на 20,9%, а ранняя неонатальная — на 36,4%. Эти цифры, по его мнению, наглядно демонстрируют серьезные успехи в сфере охраны здоровья матерей и детей.