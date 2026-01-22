В Уфе врачи спасли девочку, родившуюся с весом 480 граммов

В Уфе произошло настоящее медицинское чудо. Медики Республиканского перинатального центра спасли жизнь девочке, которая появилась на свет на очень раннем сроке — 24,5 недели. Вес новорожденной составлял всего 480 граммов.
Как рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, в регионе удалось добиться выдающегося показателя: выживаемость детей с экстремально низкой массой тела достигла 90,5%. Такого результата врачам удалось достичь благодаря масштабному переоснащению перинатальных центров.
По словам министра, в прошлом, 2025 году, в рамках национального проекта «Семья» было закуплено 114 единиц нового высокотехнологичного оборудования для больниц республики, включая современные аппараты искусственной вентиляции легких и системы для круглосуточного мониторинга состояния новорожденных.
Рахматуллин также обратил внимание на значительное снижение показателей смертности. За последний год перинатальная смертность в регионе сократилась на 20,9%, а ранняя неонатальная — на 36,4%. Эти цифры, по его мнению, наглядно демонстрируют серьезные успехи в сфере охраны здоровья матерей и детей.
Министр заверил, что в 2026 году программа по обновлению медицинской техники будет продолжена. Это позволит врачам еще эффективнее помогать недоношенным детям и малышам с тяжелыми заболеваниями.
