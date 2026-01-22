Силовики задержали министра транспорта Краснодарского края Переверзева

Правоохранительные органы задержали министра транспорта Краснодарского края Алексея Переверзева. Об этом в четверг, 22 января, сообщили в правоохранительных органах.
— Чиновник задержан по подозрению в причастности к коррупционным преступлениям, — сказал собеседник ТАСС.
По данным Kub Mash, следствие подозревает Переверзева в причастности к незаконной схеме распределения государственных контрактов на дорожные работы между подконтрольными компаниями, передает Telegram-канал.
Накануне правоохранители задержали двоих заместителей министра транспорта Краснодарского края по подозрению в хищении бюджетных средств при исполнении госконтрактов.