Силовики задержали министра транспорта Краснодарского края Переверзева

Правоохранительные органы задержали министра транспорта Краснодарского края Алексея Переверзева. Об этом в четверг, 22 января, сообщили в правоохранительных органах.

— Чиновник задержан по подозрению в причастности к коррупционным преступлениям, — сказал собеседник ТАСС.

По данным Kub Mash, следствие подозревает Переверзева в причастности к незаконной схеме распределения государственных контрактов на дорожные работы между подконтрольными компаниями, передает Telegram-канал.

Накануне правоохранители задержали двоих заместителей министра транспорта Краснодарского края по подозрению в хищении бюджетных средств при исполнении госконтрактов.