В Тюмени многоквартирный дом залило кипятком из-за коммунальной аварии. Видео

Трубы в доме прорвало 20 января (архивное фото).
Подвал дома на улице Декабристов, 141 в Тюмени залило кипятком из-за коммунальной аварии. Об этом жильцы многоэтажки сообщили в telegram-канале главы города Максима Афанасьева.
«Максим Викторович, помогите! На вас еще возлагаем надежды! Тюмень, ул. Декабристов, 141 в подвале прорвало трубы отопления! Со вчерашнего дня топит кипятком!», — указано в публикации Ольги Тотолиной.
Представители мэрии сообщили тюменке, что горадминистрации известно об инциденте. «Сотрудники департамента городского хозяйства владеют информацией по данной ситуации. Вечером, 20 января, произошел порыв на внутридомовой системе отопления (соединение лежака системы отопления в подвале МКД). Сегодня, в 9:00 авария устранена», — пояснили сотрудники администрации Тюмени.
Ранее агентство писало о том, что для оперативного устранения возможных аварий на коммунальных сетях в Тюменской области выведены на дежурство 210 восстановительных спецбригад. В регионе также сформированы технические запасы материалов и оборудования.