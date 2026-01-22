Звезда «Шерлока» ушел из жизни в 92 года

Актер Дуглас скончался после болезни.
Известный шотландский актер Дональд Дуглас, исполнивший роль отца Марка Дарси в фильме «Дневник Бриджит Джонс» и игравший Перси Армитаджа в британском сериале 1964 года «Шерлоке Холмсе», скончался в 92 года. Об этом сообщили в британском издании Independent.
«Дональд Дуглас скончался в больнице французского города Альби 14 января после непродолжительной болезни», — сообщает издание Independent. Актер был наиболее известен по роли адмирала Дарси, отца одного из главных героев культовой романтической комедии.
Его фильмография, насчитывающая более 90 работ, также включает сериал «Корона» и такие классические картины, как «Мост слишком далеко» и «Из ада». Дуглас часто снимался в британском телевизионном кино, включая сериалы «Пуаро», «Доктор Кто», «Мстители».