В Швейцарии задержали серийного взломщика-миллионера из Молдовы: На его счету более 30 краж, а ущерб составил более миллиона евро

В Швейцарии задержали серийного взломщика из Молдовы.
Полиция кантона Санкт-Галлен сообщила о задержании 49-летнего гражданина Молдовы, которого подозревают в более чем 30 кражах со взломом. Общая стоимость похищенного имущества превышает 1 млн евро, сообщает издание Вlick.
Как уточнили в полиции, наш соотечественник находился в розыске. По версии следствия, в последние годы он несколько раз въезжал в Швейцарию и совершал взломы. Расследование продолжается.
