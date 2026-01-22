Ричмонд
В Швейцарии задержали серийного взломщика-миллионера из Молдовы: На его счету более 30 краж, а ущерб составил более миллиона евро

Как уточнили в швейцарской полиции, наш соотечественник находился в розыске.

Источник: Комсомольская правда

В Швейцарии задержали серийного взломщика из Молдовы.

Полиция кантона Санкт-Галлен сообщила о задержании 49-летнего гражданина Молдовы, которого подозревают в более чем 30 кражах со взломом. Общая стоимость похищенного имущества превышает 1 млн евро, сообщает издание Вlick.

Как уточнили в полиции, наш соотечественник находился в розыске. По версии следствия, в последние годы он несколько раз въезжал в Швейцарию и совершал взломы. Расследование продолжается.

