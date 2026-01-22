Омский Следком не стал возбуждать дело из-за частично ослепшей девочки

Омский Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело по инциденту с 11-летней девочкой, которая частично ослепла после ссоры со сверстником. Мальчик бросил в лицо школьницы кусок металла, что привело к тяжёлому повреждению глаза. В результате девочка утратила зрение на 98% в одном глазу, который теперь видит лишь на 2%.
По словам матери пострадавшей, родители мальчика сначала не отрицали свою вину и оплатили лечение, однако позже изменили свою позицию. Они начали оспаривать суммы расходов и заказали экспертизу, которая предположила, что виноват может быть другой ребёнок. Несмотря на это, Следственный комитет не нашёл оснований для возбуждения уголовного дела.
Родители пострадавшей девочки подали жалобы в Следственный комитет и прокуратуру, требуя пересмотра решения.