Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омский Следком не стал возбуждать дело из-за частично ослепшей девочки

Родители пострадавшей девочки подали жалобы в Следственный комитет и прокуратуру.

Источник: Om1 Омск

Омский Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело по инциденту с 11-летней девочкой, которая частично ослепла после ссоры со сверстником. Мальчик бросил в лицо школьницы кусок металла, что привело к тяжёлому повреждению глаза. В результате девочка утратила зрение на 98% в одном глазу, который теперь видит лишь на 2%.

По словам матери пострадавшей, родители мальчика сначала не отрицали свою вину и оплатили лечение, однако позже изменили свою позицию. Они начали оспаривать суммы расходов и заказали экспертизу, которая предположила, что виноват может быть другой ребёнок. Несмотря на это, Следственный комитет не нашёл оснований для возбуждения уголовного дела.

Родители пострадавшей девочки подали жалобы в Следственный комитет и прокуратуру, требуя пересмотра решения.