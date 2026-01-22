Двоих новосибирцев задержали за незаконную рубку леса на 7,3 млн рублей

Прокуратура Колыванского района Новосибирской области провела проверку соблюдения законодательства в сфере лесопользования и выявила незаконную рубку деревьев объемом более 240 кубических метров. Ущерб лесному фонду оценили в более чем 7,3 млн рублей. Задержаны два человека.
— По результатам рассмотрения постановления прокурора района в следственных органах возбудили уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере, совершенном организованной группой, — добавили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования.