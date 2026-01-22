Двоих новосибирцев задержали за незаконную рубку леса на 7,3 млн рублей

Прокуратура Колыванского района Новосибирской области провела проверку соблюдения законодательства в сфере лесопользования и выявила незаконную рубку деревьев объемом более 240 кубических метров. Ущерб лесному фонду оценили в более чем 7,3 млн рублей. Задержаны два человека.