В Екатеринбурге судят лыжника, который зверски избил школьника на Уктусе: онлайн-трансляция

Меру пресечения избирают в Чкаловском районном суде.
В Чкаловский районный суд Екатеринбурга доставили 38-летнего Якова Шушарина, которого обвинили в жестоком избиении 13-летнего подростка на горнолыжном комплексе на Уктусе. Мужчина набросился на мальчика с кулаками после того, как тот случайно при спуске сбил его жену. Ребенок попал в больницу, а против Шушарина возбудили уголовное дело о хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК РФ). За ходом судебного заседания URA.RU следит в режиме онлайн.
12:06 В суде сегодня присутствует мама мальчика Кристина Назырова. Также в коридоре много прессы, в том числе представители федеральных СМИ.
12:05 Мальчик до сих пор находится в больнице. Ему диагностировали сотрясение и перелом.
12:04 Подросток не сразу рассказал родителям о случившемся. По словам его мамы, ему было стыдно, что он сбил женщину. Когда родители узнали, что его избили, отвезли в больницу и написали заявление в правоохранительные органы. Шушарина объявили в розыск. Он сам пришел в полицию, когда увидел новости о себе. Его задержали и отправили в изолятор временного содержания.
12:03 Инцидент произошел вечером 17 января на Уктусских горах. Шушарин приехал туда с женой и четырехлетней дочкой, чтобы научить последнюю кататься на лыжах. На склоне его супругу случайно сбил 13-летний мальчик. Парень пытался избежать столкновения и даже сумел выбросить снегокат в сторону. Шушарин моментально стал избивать подростка, не разобравшись в ситуации. Он нанес ему более десяти ударов по голове и туловищу. Позже обвиняемый заявил, что не понял, что перед ним несовершеннолетний. Он заявил, что хотел лишь защитить свою семью.