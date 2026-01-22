В Екатеринбурге судят лыжника, который зверски избил школьника на Уктусе: онлайн-трансляция

12:03 Инцидент произошел вечером 17 января на Уктусских горах. Шушарин приехал туда с женой и четырехлетней дочкой, чтобы научить последнюю кататься на лыжах. На склоне его супругу случайно сбил 13-летний мальчик. Парень пытался избежать столкновения и даже сумел выбросить снегокат в сторону. Шушарин моментально стал избивать подростка, не разобравшись в ситуации. Он нанес ему более десяти ударов по голове и туловищу. Позже обвиняемый заявил, что не понял, что перед ним несовершеннолетний. Он заявил, что хотел лишь защитить свою семью.