Британец рубил деревья бензопилой и решил разрезать соседа и его собаку

Житель британского города Солихалл, 34-летний Льюис Уитси, занимался уборкой деревьев перед своим участком на Госпел-лейн при помощи бензопилы, после чего вмешался в ссору соседей, во время которой напал на одного из них и нанес серьезные травмы, материал из The Sun перевел aif.ru.
По данным издания, Полл Миллс гулял со своим кокер-спаниелем, как вдруг на животное напал долматинец соседа. Миллс оттолкнул собаку ногой, после чего у него началась стычка с хозяином пса.
Уитси не понравилась ссора соседей, он решил вмешаться и поддержать хозяина долматинца.
«Дай мне знак, и я его прикончу, разрубаю топором», — закричал Уитси соседу, которого поддерживал, и пошел на Миллса и его собаку с бензопилой.
Уитси разрезал плечо и кисть Миллсу, кокер-спаниель не пострадал. Мужчину госпитализировали.
Злоумышленник признал себя виновным в нанесении телесных повреждений, но отрицал, что сделал это намеренно. Королевский суд Бирмингема отправил его в тюрьму на два года.
