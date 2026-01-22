Уссурийский суд рассмотрит уголовное дело наркоманки, чьи брошенные без присмотра дети погибли на пожаре

Трёхлетний ребёнок играл со спичками и зажигалками, оставленными в открытом доступе, и случайно поджёг диван в комнате. Дети надышались угарным газом и быстро потеряли сознание. Когда пожарные вынесли из горящей квартиры, младенец и двухлетняя девочка были уже мертвы. Трёхлетнего мальчика госпитализировали в Уссурийскую городскую больницу с токсической энцефалопатией, там стабилизировали и перевели во Владивосток в отделение реанимации и интенсивной терапии краевой детской клинической больницы № 1. Мальчик уже поправился и находится у опекунов.