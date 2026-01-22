Уссурийский суд рассмотрит уголовное дело наркоманки, чьи брошенные без присмотра дети погибли на пожаре

На момент совершения преступления гражданка 1996 года рождения с детьми в возрасте двух, трёх лет и шести месяцев проживала на улице Полушкина в Уссурийске. 31 октября 2025 года она, находясь в состоянии наркотического опьянения, ушла из дома, оставив малышей без присмотра взрослых.
Трёхлетний ребёнок играл со спичками и зажигалками, оставленными в открытом доступе, и случайно поджёг диван в комнате. Дети надышались угарным газом и быстро потеряли сознание. Когда пожарные вынесли из горящей квартиры, младенец и двухлетняя девочка были уже мертвы. Трёхлетнего мальчика госпитализировали в Уссурийскую городскую больницу с токсической энцефалопатией, там стабилизировали и перевели во Владивосток в отделение реанимации и интенсивной терапии краевой детской клинической больницы № 1. Мальчик уже поправился и находится у опекунов.
Асоциальная мать малышей обвиняется в причинении смерти по неосторожности нескольким лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ) и в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ). Уголовное дело направлено в Уссурийский районный суд.
Продолжается расследование уголовного дела о халатности должностных лиц Октябрьской центральной больницы и одной из школ, которые упустили неблагополучную семью. Женщина с тремя детьми переехала из Октябрьского округа в Уссурийск, бросив там старшего ребёнка — 10-летнего мальчика.