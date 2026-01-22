Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уссурийский суд рассмотрит уголовное дело наркоманки, чьи брошенные без присмотра дети погибли на пожаре

Жительницу Приморского края будут судить за оставление дома без присмотра трёх малолетних детей, один из которых устроил в квартире пожар, закончившийся для малышей трагически, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на региональную прокуратуру.

Источник: ДЕЙТА

На момент совершения преступления гражданка 1996 года рождения с детьми в возрасте двух, трёх лет и шести месяцев проживала на улице Полушкина в Уссурийске. 31 октября 2025 года она, находясь в состоянии наркотического опьянения, ушла из дома, оставив малышей без присмотра взрослых.

Трёхлетний ребёнок играл со спичками и зажигалками, оставленными в открытом доступе, и случайно поджёг диван в комнате. Дети надышались угарным газом и быстро потеряли сознание. Когда пожарные вынесли из горящей квартиры, младенец и двухлетняя девочка были уже мертвы. Трёхлетнего мальчика госпитализировали в Уссурийскую городскую больницу с токсической энцефалопатией, там стабилизировали и перевели во Владивосток в отделение реанимации и интенсивной терапии краевой детской клинической больницы № 1. Мальчик уже поправился и находится у опекунов.

Асоциальная мать малышей обвиняется в причинении смерти по неосторожности нескольким лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ) и в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ). Уголовное дело направлено в Уссурийский районный суд.

Продолжается расследование уголовного дела о халатности должностных лиц Октябрьской центральной больницы и одной из школ, которые упустили неблагополучную семью. Женщина с тремя детьми переехала из Октябрьского округа в Уссурийск, бросив там старшего ребёнка — 10-летнего мальчика.