Генконсульство официально подтвердило гибель российского пловца Свечникова

«Генеральное консульство России в Стамбуле с прискорбием сообщает, что по результатам экспертизы ДНК тело, обнаруженное 20 января в районе Бешикташ у набережной Бебек, действительно принадлежит российскому пловцу Н. А. Свечникову», — говорится в сообщении.
В дипмиссии выразили искренние соболезнования родным и близким спортсмена. В сообщении консульства отмечается, что теперь компетентным турецким органам предстоит установить все обстоятельства и причины произошедшей трагедии.
Ожидается, что полный отчёт с выводами о причинах гибели Николая Свечникова станет доступен не раньше конца апреля. Расследование продолжается.
Напомним, что российский спортсмен, кандидат в мастера спорта Николай Свечников принял участие в межконтинентальном заплыве через Босфорский пролив в Стамбуле 24 августа. Однако он не смог завершить дистанцию. Свечников исчез примерно через 500−600 метров после старта. О пропаже пловца стало известно лишь спустя несколько часов.
