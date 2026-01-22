Генконсульство официально подтвердило гибель российского пловца Свечникова

Напомним, что российский спортсмен, кандидат в мастера спорта Николай Свечников принял участие в межконтинентальном заплыве через Босфорский пролив в Стамбуле 24 августа. Однако он не смог завершить дистанцию. Свечников исчез примерно через 500−600 метров после старта. О пропаже пловца стало известно лишь спустя несколько часов.