«Ватрушка» привела в реанимацию: ещё один ребёнок получил травму после катания в Приморье

Напомним, что недавно прокуратура Первомайского района Владивостока начала проверку после того, как 13-летний подросток получил тяжелейшие травмы во время катания на тюбинге. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). Следователи СКР осматривают место происшествия, изымаются предметы, имеющие значение для дела. Назначаются и проводятся необходимые судебные экспертизы.