«Ватрушка» привела в реанимацию: ещё один ребёнок получил травму после катания в Приморье

Катание на тюбинге вновь стало причиной получения серьёзной травмы у ребенка. Вечером, 14 января, на одной из городских горок Дальнегорска 12-летняя девочка сильно ударилась головой и потеряла сознание после спуска на «ватрушке». Подростка экстренно доставили в больницу, где диагностировали серьезную черепно-мозговую травму, сообщили корр. ИА PrimaMedia в пресс-службе Минздрава Приморья.
«После обследования дежурным хирургом Прудниковым В. И. и реаниматологом Абдувахидовым М. Б., на компьютерной томографии обнаружено субарахноидальное кровоизлияние мозга. Ребенка срочно госпитализировали в отделение хирургии с назначением наблюдения в реанимации», — рассказали в пресс-службе.
Инцидент произошел около 19.46. Девочку, находившуюся без сознания, забрала скорая помощь. Для оперативной оценки тяжелой травмы были экстренно вызваны травматолог и проведена телемедицинская консультация с краевым нейрохирургом. Специалисты незамедлительно выработали тактику лечения.
Сообщается, что сегодня ребенка выписали домой.
Напомним, что недавно прокуратура Первомайского района Владивостока начала проверку после того, как 13-летний подросток получил тяжелейшие травмы во время катания на тюбинге. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). Следователи СКР осматривают место происшествия, изымаются предметы, имеющие значение для дела. Назначаются и проводятся необходимые судебные экспертизы.