Ученик с ножом напал на школу в школе Татарстана

Школьник напал с ножом на уборщицу в одной из школ города Нижнекамск (Татарстан). Об этом сообщили telegram-каналы.

В лицее Нижнекамска произошло нападение (архивное фото).

Ученик 13 лет в лицее напал на уборщицу и разбросал петарды в коридоре. Другие школьники спрятались от него в кабинетах, отметили в telegram-канале Mash.

Всех, кто был в здании, эвакуировали, на месте работают экстренные службы. Нападавшего задержали.

Корреспондент URA.RU направил запрос в МВД Татарстана и в школу, где произошел инцидент. Ответ ожидается.