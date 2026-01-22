Ученик с ножом напал на школу в школе Татарстана

В лицее Нижнекамска произошло нападение (архивное фото).
Школьник напал с ножом на уборщицу в одной из школ города Нижнекамск (Татарстан). Об этом сообщили telegram-каналы.
Ученик 13 лет в лицее напал на уборщицу и разбросал петарды в коридоре. Другие школьники спрятались от него в кабинетах, отметили в telegram-канале Mash.
Всех, кто был в здании, эвакуировали, на месте работают экстренные службы. Нападавшего задержали.
Корреспондент URA.RU направил запрос в МВД Татарстана и в школу, где произошел инцидент. Ответ ожидается.