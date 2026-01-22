Ричмонд
В Татарстане подросток с ножом напал на охранника в лицее

В нижнекамском лицее совершено вооруженное нападение. Подросток ранил охранника и взрывал петарды в здании.

В Нижнекамске республики Татарстан подросток ворвался с оружием в лицей и ранил охранника, передает 112.

Инцидент произошел 22 января в Нижнекамском многопрофильном лицее № 37. Сообщается, что подросток был вооружен ножом, он напал на женщину-охранника, а затем взорвал петарды на этажах учебного заведения.

Нападавшего задержали. Пострадавшая жива, ей оказана медицинская помощь.

В Сети появились кадры с места случившегося, на которых видно, что людей из здания вывели, территория оцеплена.

Устанавливаются обстоятельства ЧП. На месте работают оперативные службы.