В Татарстане подросток с ножом напал на охранника в лицее

В Нижнекамске республики Татарстан подросток ворвался с оружием в лицей и ранил охранника, передает 112.
Инцидент произошел 22 января в Нижнекамском многопрофильном лицее № 37. Сообщается, что подросток был вооружен ножом, он напал на женщину-охранника, а затем взорвал петарды на этажах учебного заведения.
Нападавшего задержали. Пострадавшая жива, ей оказана медицинская помощь.
В Сети появились кадры с места случившегося, на которых видно, что людей из здания вывели, территория оцеплена.
Устанавливаются обстоятельства ЧП. На месте работают оперативные службы.