В Новосибирске продлили срок содержания под стражей экс-главе СУ СКР по Кузбассу

Он обвиняется в получении взятки.

Источник: Комсомольская правда

Дзержинский районный суд Новосибирска продлил срок содержания под стражей бывшему руководителю второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Кемеровской области Леониду Харитонову. Его обвиняют в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Ранее Центральный районный суд отправил Харитонова под стражу до 24 января 2026 года. 19 января 2026 года суд продлил срок его содержания в СИЗО до 24 апреля 2026 года.

Постановление еще не вступило в законную силу.