В Новосибирске продлили срок содержания под стражей экс-главе СУ СКР по Кузбассу

Дзержинский районный суд Новосибирска продлил срок содержания под стражей бывшему руководителю второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Кемеровской области Леониду Харитонову. Его обвиняют в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.