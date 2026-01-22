RT: подросток с ножом напал на охранницу в нижнекамском лицее

Подросток напал на охранницу в нижнекамском лицее, сообщил источник RT в правоохранительных органах.
«В Нижнекамске ранил женщину-охранника, его задержали», — указывается в сообщении от оперативных служб.
Подросток напал с ножом или предметом, похожим на пистолет, предварительно взорвав петарды, об этом говорится в сообщении от RT. Подробности происшествия выясняют. Оперативные службы работают на месте.
Позже стало известно, что ученик 7 класса напал с ножом на уборщицу, травмировав ей руку. Её жизни ничего не угрожает, она получает необходимую помощь. Нападавший задержан полицией и Росгвардией, с ним ведётся работа, родители приглашены в школу. Все ученики эвакуированы, никто не пострадал, рассказал мэр Нижнекамска Радмир Беляев.
