Задержан министр транспорта Краснодарского края Алексей Переверзев

Министра транспорта Краснодарского края Алексея Переверзева задержали перед переназначением.

Источник: Комсомольская правда

Правоохранительными органами задержан министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексей Переверзев. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что чиновник фигурирует в антикоррупционном иске Генпрокуратуры в отношении бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского.

«Чиновник задержан по подозрению в причастности к коррупционным преступлениям», — сказал собеседник агентства.

Напомним, что обыски у Переверзева прошли накануне. Однако, несмотря на визит силовиков и проведение следственных действий, в тот же день губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал указ о повторном назначении Алексея Переверзева на должность министра в обновленном составе правительства.

Узнать больше по теме
Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
Читать дальше