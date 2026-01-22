Задержан министр транспорта Краснодарского края Алексей Переверзев

Правоохранительными органами задержан министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексей Переверзев. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что чиновник фигурирует в антикоррупционном иске Генпрокуратуры в отношении бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского.
«Чиновник задержан по подозрению в причастности к коррупционным преступлениям», — сказал собеседник агентства.
Напомним, что обыски у Переверзева прошли накануне. Однако, несмотря на визит силовиков и проведение следственных действий, в тот же день губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал указ о повторном назначении Алексея Переверзева на должность министра в обновленном составе правительства.