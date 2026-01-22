Мэр Нижнекамска прокомментировал инцидент с нападением школьника в лицее № 37

«Ученик 7 класса напал с ножом и травмировал руку уборщице. Её жизни ничего не угрожает, оказывается вся необходимая помощь. Силами сотрудниками внутренних дел и Росгвардии нападавший задержан, с ним проводится работа, приглашены родители в школу. Все ученики эвакуированы, никто из них не пострадал», — отметил градоначальник.