Пенсионер обманул жителя Подмосковья на 3,5 миллиона рублей

Пенсионер из Москвы, работавший курьером на мошенников, забрал у 20-летнего жителя Королева 3,5 миллиона рублей. Мужчину задержали. Об этом в четверг, 22 января, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
— Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городскому округу Королев задержали 76-летнего жителя Москвы, подозреваемого в совершении мошенничества в особо крупном размере. Он пояснил, что в его обязанности входило забирать деньги у граждан и передавать их другим людям, оставляя себе от пяти до 15 тысяч рублей от суммы, — рассказали в Telegram-канале ведомства.
Мошенники обманули потерпевшего, представившись сотрудниками различных ведомств. Молодого человека запугали, что от его имени якобы выписана доверенность на украинца, который спонсирует запрещенные организации. Житель Королева выполнил требования аферистов и отдал деньги родителей курьеру.
В отношении задержанного завели уголовное дело. Пенсионера отпустили под подписку о невыезде. Силовики устанавливают личности остальных участников мошеннической схемы.
Ранее аферисты обманули столичную пенсионерку более чем на 20 миллионов рублей. Ее убедили задекларировать средства. Одного из курьеров поймали. В его отношении возбудили уголовное дело и заключили под стражу.