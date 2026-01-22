Пенсионер обманул жителя Подмосковья на 3,5 миллиона рублей

— Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городскому округу Королев задержали 76-летнего жителя Москвы, подозреваемого в совершении мошенничества в особо крупном размере. Он пояснил, что в его обязанности входило забирать деньги у граждан и передавать их другим людям, оставляя себе от пяти до 15 тысяч рублей от суммы, — рассказали в Telegram-канале ведомства.