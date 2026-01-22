Ричмонд
Очевидцы рассказали, как разрушился торговый центр в Новосибирске

В Новосибирске при обрушении ТЦ погиб человек, двое пострадали. Очевидцы рассказали, как рухнуло здание.

Источник: Аргументы и факты

В Новосибирске при обрушении торгового центра погиб один человек и двое пострадали. Очевидцы рассказали aif.ru о том, как ТЦ рухнул за считанные секунды.

«Я работаю прямо напротив, здание сложилось на глазах. Там снега было — ужас», — сообщила одна из собеседниц издания.

Еще одна очевидица Татьяна обратила внимание, что при обрушении здания сложилось ощущение, что второй этаж был надстроен, опоры были видны только по углам.

«Ехала в это время мимо. Большое количество пожарных, скорых, машин медицины катастроф ехали в сторону этого магазина. Потом обратно скорые с мигалками», — сказала она.

Местные жители отмечают, что здание сложилось буквально как карточный домик. После этого с крыш соседних зданий стали оперативно убирать снег.

Рухнувший ТЦ был построен самовольно и узаконен через суд в 2018 году. Администрация пыталась его снести, но пошла на мировое соглашение.

Собственника рухнувшего ТЦ задержали на 48 часов.