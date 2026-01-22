ФСБ задержала преступную группу, похитившую ферросплавы с завода в Челябинске

ФСБ России задержала организованную преступную группу, подозреваемую в хищении крупных партий ферросплавов с Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), национализированного в 2024 году. Участники схемы нанесли государственному предприятию ущерб, предварительно оцениваемый в 25 миллионов рублей, пишет «КП-Челябинск».
В группу, по версии следствия, входили шесть человек, включая мастера остывочного отделения комбината. Как пояснили в УФСБ по Челябинской области, злоумышленники использовали схему подмены при отгрузке продукции. Во время транспортировки они заменяли часть высококачественных ферросплавов, произведённых для выполнения госзаказа, на металлические продукты более низкого качества. Похищенный материал впоследствии реализовывался на теневом рынке.
Всем фигурантам уже предъявлены обвинения по статье о растрате в особо крупном размере. В следственных органах решается вопрос об избрании мер пресечения и проводятся необходимые оперативные мероприятия.
