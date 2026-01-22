ФСБ задержала преступную группу, похитившую ферросплавы с завода в Челябинске

В группу, по версии следствия, входили шесть человек, включая мастера остывочного отделения комбината. Как пояснили в УФСБ по Челябинской области, злоумышленники использовали схему подмены при отгрузке продукции. Во время транспортировки они заменяли часть высококачественных ферросплавов, произведённых для выполнения госзаказа, на металлические продукты более низкого качества. Похищенный материал впоследствии реализовывался на теневом рынке.