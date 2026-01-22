«Два взрыва в коридоре»: появились подробности нападения на школу в Татарстане

По их словам, сначала в коридоре раздались два громких хлопка, и многие не сразу поняли, что произошло. Вслед за этим началась паника: дети выбегали из классов и пытались укрыться. Через несколько минут раздался еще один резкий звук, после чего из коридора начали доноситься крики и стоны.