«Два взрыва в коридоре»: появились подробности нападения на школу в Татарстане

Ученики лицея № 37 в Нижнекамске рассказали, что нападение на учебное заведение произошло во время уроков. Подробности инцидента приводит Telegram-канал «112».
По их словам, сначала в коридоре раздались два громких хлопка, и многие не сразу поняли, что произошло. Вслед за этим началась паника: дети выбегали из классов и пытались укрыться. Через несколько минут раздался еще один резкий звук, после чего из коридора начали доноситься крики и стоны.
— Сидим на алгебре, и два взрыва в коридоре, — цитирует очевидцев Telegram-канал.
22 января стало известно, что школьник ворвался в школу с ножом в Нижнекамске и ранил уборщицу. СМИ сообщили, что парень также взрывал в помещении петарды. Людей вывели из здания, территорию оцепили. Сейчас подросток задержан. Пострадавшая жива, ей оказали медицинскую помощь.