Мэр Нижнекамска Беляев сообщил о задержании напавшего на лицей подростка

В Нижнекамске ученик седьмого класса напал с ножом на сотрудницу школы. Как сообщил мэр города Радмир Беляев, нападавший подросток был оперативно задержан силами сотрудников полиции и Росгвардии.
После инцидента все ученики были эвакуированы из здания, никто из детей не пострадал. С подростком проводится работа, в школу приглашены его родители.
По предварительным данным, перед нападением школьник взорвал в здании три петарды, что вызвало переполох. После нанесения травмы уборщице он попытался скрыться, но был задержан.
«Причины происшествия компетентными органами будут установлены, и работа будет проведена в части профилактики и предотвращения подобных происшествий в будущем», — добавил он.
Напомним, что утром 22 января в лицее № 37 Нижнекамска 13-летний ученик седьмого класса совершил нападение на сотрудницу. В момент инцидента ученики и педагоги оперативно забаррикадировались в классах. Впоследствии была проведена полная эвакуация здания.