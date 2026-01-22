Полицейские из Грузии схлестнулись в ресторане из-за песен Михаила Шуфутинского

Как сообщили в местной прокуратуре, инцидент произошел 19 января 2026 года в одном из ресторанов, расположенном в муниципалитете Ткибули. Следствие установило, что сотрудник МВД Грузии пришел туда с двумя спутниками, после чего в заведении произошла ссора. Причиной конфликта стали песни Михаила Шуфутинского.