Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полицейские из Грузии схлестнулись в ресторане из-за песен Михаила Шуфутинского

В городе Ткибули (регион Имерети) задержан сотрудник МВД Грузии после конфликта в ресторане.

В городе Ткибули (регион Имерети) задержан сотрудник МВД Грузии после конфликта в ресторане. По данным прокуратуры, речь идет о нападении на двух представителей департамента охранной полиции.

Как сообщили в местной прокуратуре, инцидент произошел 19 января 2026 года в одном из ресторанов, расположенном в муниципалитете Ткибули. Следствие установило, что сотрудник МВД Грузии пришел туда с двумя спутниками, после чего в заведении произошла ссора. Причиной конфликта стали песни Михаила Шуфутинского.

По версии следствия, участники конфликта словесно оскорбили, а затем применили физическое насилие в отношении двух сотрудников департамента охранной полиции МВД. Также пострадал человек, который находился вместе с ними в ресторане, пишет Sputnik Грузия.

На данном этапе, как уточнили в прокуратуре, проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, изъяты вещественные доказательства. Кроме того, запрошены записи с камер видеонаблюдения и назначены медицинские экспертизы.

Расследование уголовного дела продолжается.

Читайте также: Юристы прокомментировали иск инвестфонда из США к РФ по царским долгам.