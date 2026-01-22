Полицейские из Грузии схлестнулись в ресторане из-за песен Михаила Шуфутинского

В городе Ткибули (регион Имерети) задержан сотрудник МВД Грузии после конфликта в ресторане. По данным прокуратуры, речь идет о нападении на двух представителей департамента охранной полиции.
Как сообщили в местной прокуратуре, инцидент произошел 19 января 2026 года в одном из ресторанов, расположенном в муниципалитете Ткибули. Следствие установило, что сотрудник МВД Грузии пришел туда с двумя спутниками, после чего в заведении произошла ссора. Причиной конфликта стали песни Михаила Шуфутинского.
По версии следствия, участники конфликта словесно оскорбили, а затем применили физическое насилие в отношении двух сотрудников департамента охранной полиции МВД. Также пострадал человек, который находился вместе с ними в ресторане, пишет Sputnik Грузия.
На данном этапе, как уточнили в прокуратуре, проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, изъяты вещественные доказательства. Кроме того, запрошены записи с камер видеонаблюдения и назначены медицинские экспертизы.
Расследование уголовного дела продолжается.
