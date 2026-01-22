Стали известны подробности стрельбы по сотруднику правоохранительных органов в Астане

«Мы об этом говорили. По видео в момент задержания изымались у него оружие, более того, произведен личный обыск. Это была зима, понимаем, что проводятся следственные действия. Всегда мы применяем одежду, средства, которые в данном случае помогают. Я думаю, это было в интересах жизни и здоровья подозреваемого, который впоследствии был госпитализирован и взят под стражу», — дополнил Санжар Адилов.