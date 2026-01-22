Беляев: жизни пострадавшей при нападении на лицей уборщицы ничего не угрожает

На данный момент жизни уборщицы нижнекамского лицея, пострадавшей из-за нападения одного из учеников, ничего не угрожает. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев. Соответствующий пост он опубликовал в личном Telegram-канале.
Глава города подчеркнул, что, по предварительным данным, ученик взорвал три петарды, а затем напал на уборщицу. В итоге, у последней оказалась травмирована рука. Однако все кончилось благополучно.
«Ее жизни ничего не угрожает, оказывается вся необходимая помощь. Силами сотрудниками внутренних дел и Росгвардии нападавший задержан, с ним проводится работа, приглашены родители в школу», — сказал Беляев.
Он также добавил, что среди учеников никто не пострадал. Все были оперативно эвакуированы.