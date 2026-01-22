Дети массово заражаются корью в Астане: санврачи озвучили тревожную статистику

Врач-инфекционист Динагуль Баешева напомнила, что от кори нет лекарств, а единственным способом защиты является вакцинация. Она же сообщила, что заболевание опасно развитием тяжелых осложнений — пневмонии, отита, менингоэнцефалита и других болезней, которые могут проявиться спустя годы и привести к летальному исходу.