Дети массово заражаются корью в Астане: санврачи озвучили тревожную статистику

Главный санитарный врач Астаны Айгуль Шагалтаева на брифинге в РСК рассказала об эпидемиологической ситуации по кори в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

В Астане продолжают регистрировать случаи заболевания корью — одной из самых заразных вирусных инфекций в мире. С начала текущего года в столице зарегистрировано 384 первичных случая кори, из них 234 случая (61%) подтверждены лабораторно.

Особую тревогу вызывает тот факт, что большинство заболевших — дети. Из 234 подтвержденных случаев 218 (93,2%) приходятся на детей до 14 лет. Показатель заболеваемости по подтвержденным случаям составил 14,8 на 100 тысяч населения.

В основной группе риска — непривитые дети. На них приходится около 93,5% всех заболевших (219 случаев). При этом в 61,5% случаев (144 ребенка) причиной отсутствия защиты стал отказ родителей от вакцинации.

Еще 26,5% заболевших — дети, не достигшие возраста вакцинации. Эти малыши особенно уязвимы, поскольку их защита напрямую зависит от так называемого коллективного иммунитета — уровня привитости окружающих.

Врач-инфекционист Динагуль Баешева напомнила, что от кори нет лекарств, а единственным способом защиты является вакцинация. Она же сообщила, что заболевание опасно развитием тяжелых осложнений — пневмонии, отита, менингоэнцефалита и других болезней, которые могут проявиться спустя годы и привести к летальному исходу.