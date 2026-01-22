Новосибирца поймали на незаконном вылове 77 рыб на 100 тысяч рублей

На льду Новосибирского водохранилища в районе села Ленинское поймали 44-летнего местного жителя, который незаконно ловил рыбу. С помощью 75-метровой ставной сети он поймал 77 судаков, лещей, язей, налимов и окуней. Ущерб природной среде оценили в более чем 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.