Новосибирца поймали на незаконном вылове 77 рыб на 100 тысяч рублей

Рыб он выловил с помощью 75-метровой ставной сети.

Источник: Комсомольская правда

На льду Новосибирского водохранилища в районе села Ленинское поймали 44-летнего местного жителя, который незаконно ловил рыбу. С помощью 75-метровой ставной сети он поймал 77 судаков, лещей, язей, налимов и окуней. Ущерб природной среде оценили в более чем 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

— В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов с причинением крупного ущерба, — добавили в пресс-службе.

Задержанному грозит до двух лет лишения свободы.