Одну из женщин, спасенных из-под завалов ТЦ в Новосибирске, госпитализировали

Как уточнила замминистра здравоохранения Новосибирской области Татьяна Анохина, обе пациентки были доставлены в Городскую клиническую больницу № 1. После осмотра врачи приняли решение оставить одну из них на стационарном лечении, а вторую, с легкими травмами, выписать.