Одну из женщин, спасенных из-под завалов ТЦ в Новосибирске, госпитализировали

Вторую пострадавшую, извлеченную из-под завалов на Наумова, отпустили домой с легкими травмами.

Источник: Комсомольская правда

Одна из двух женщин, спасенных из-под завалов обрушившегося здания на улице Наумова, госпитализировали с травмами средней степени тяжести. Вторая пострадавшая получила легкие повреждения и уже отпущена домой. Об этом сообщает замминистра здравоохранения Новосибирской области Татьяна Анохина.

Как уточнила замминистра здравоохранения Новосибирской области Татьяна Анохина, обе пациентки были доставлены в Городскую клиническую больницу № 1. После осмотра врачи приняли решение оставить одну из них на стационарном лечении, а вторую, с легкими травмами, выписать.

Напомним, что мужчина, найденный в рухнувшем ТЦ Новосибирска, умер в машине скорой помощи.