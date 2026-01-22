Одну из женщин, спасенных из-под завалов ТЦ в Новосибирске, госпитализировали

Одна из двух женщин, спасенных из-под завалов обрушившегося здания на улице Наумова, госпитализировали с травмами средней степени тяжести. Вторая пострадавшая получила легкие повреждения и уже отпущена домой. Об этом сообщает замминистра здравоохранения Новосибирской области Татьяна Анохина.
Как уточнила замминистра здравоохранения Новосибирской области Татьяна Анохина, обе пациентки были доставлены в Городскую клиническую больницу № 1. После осмотра врачи приняли решение оставить одну из них на стационарном лечении, а вторую, с легкими травмами, выписать.
Напомним, что мужчина, найденный в рухнувшем ТЦ Новосибирска, умер в машине скорой помощи.