В Татарстане подросток с ножом и петардами ворвался в лицей

ЧП в Татарстане: 13-летний подросток с ножом ворвался в лицей Нижнекамска. Он ранил женщину и взрывал петарды в коридорах. Нападавший задержан.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

В Нижнекамске ученик с ножом и петардами напал на лицей № 37. По предварительным данным, одна женщина получила ранение. В данный момент подозреваемый задержан, сообщают РЕН ТВ, RT и телеграм-канал Mash.

По информации Mash, нападавшему 13 лет. Войдя в здание учебного заведения, он нанес ножевое ранение сотруднице учреждения, а также начал взрывать петарды в коридорах. В момент ЧП ученики закрылись в кабинетах.

RT со ссылкой на мэра Нижнекамска Радмира Беляева сообщает, что ножевое ранение в руку получила уборщица школы.

«Ученик 7 класса напал с ножом и травмировал руку уборщице. Ее жизни ничего не угрожает, оказывается вся необходимая помощь», — уточнил глава города.

По информации RT, агрессора задержали полицейские и сотрудники Росгвардии. Из здания эвакуировали людей, территория оцеплена. На месте работают экстренные службы.