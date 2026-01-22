В Татарстане подросток с ножом и петардами ворвался в лицей

В Нижнекамске ученик с ножом и петардами напал на лицей № 37. По предварительным данным, одна женщина получила ранение. В данный момент подозреваемый задержан, сообщают РЕН ТВ, RT и телеграм-канал Mash.
По информации Mash, нападавшему 13 лет. Войдя в здание учебного заведения, он нанес ножевое ранение сотруднице учреждения, а также начал взрывать петарды в коридорах. В момент ЧП ученики закрылись в кабинетах.
RT со ссылкой на мэра Нижнекамска Радмира Беляева сообщает, что ножевое ранение в руку получила уборщица школы.
«Ученик 7 класса напал с ножом и травмировал руку уборщице. Ее жизни ничего не угрожает, оказывается вся необходимая помощь», — уточнил глава города.
По информации RT, агрессора задержали полицейские и сотрудники Росгвардии. Из здания эвакуировали людей, территория оцеплена. На месте работают экстренные службы.