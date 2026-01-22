Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Слюдянском районе грузовик съехал в кювет, авария попала на видео

В ДТП пострадали водитель и 57-летний пассажир.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Грузовик съехал с дороги в Слюдянском районе. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, случилось все 22 января 2026 года около 12 часов дня на 105-м километре федеральной дороги Р-258 «Байкал».

— Предварительно установлено, что 47-летний водитель автомобиля «Sany», двигаясь со стороны Иркутска в направлении Улан-Удэ, не совладал с управлением. Из-за этого машина и слетела в кювет, — рассказывают в пресс-службе ведомства.

В аварии пострадали автомобилист и 57-летний пассажир грузовика. Их отвезли в больницу, где окажут необходимую помощь. В это время госавтоинспекторы разбираются в причинах и обстоятельствах произошедшего.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 42-летний водитель «Лексуса» вылетел на встречку, где лоб в лоб врезался в «Тойоту Ленд Крузер» в Казачинско-Ленском районе. Погибли три человека.