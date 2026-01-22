В Слюдянском районе грузовик съехал в кювет, авария попала на видео

Грузовик съехал с дороги в Слюдянском районе. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, случилось все 22 января 2026 года около 12 часов дня на 105-м километре федеральной дороги Р-258 «Байкал».
— Предварительно установлено, что 47-летний водитель автомобиля «Sany», двигаясь со стороны Иркутска в направлении Улан-Удэ, не совладал с управлением. Из-за этого машина и слетела в кювет, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
В аварии пострадали автомобилист и 57-летний пассажир грузовика. Их отвезли в больницу, где окажут необходимую помощь. В это время госавтоинспекторы разбираются в причинах и обстоятельствах произошедшего.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 42-летний водитель «Лексуса» вылетел на встречку, где лоб в лоб врезался в «Тойоту Ленд Крузер» в Казачинско-Ленском районе. Погибли три человека.