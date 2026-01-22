45-летний белорусский топ-менеджер пойман ГУБОПиК и «Алмазом» на взятке $58000

Топ-менеджера предприятия АПК задержали оперативники ГУБОПиК МВД при силовой поддержке бойцов «Алмаза». Задержание произвели в момент получения фигурантом 58 тысяч долларов. Деньги 45-летний замдиректора получил за отгрузку продукции со своего предприятия для продажи в соседнем государстве.