45-летний белорусский топ-менеджер пойман ГУБОПиК и «Алмазом» на взятке $58000

МВД: бойцы «Алмаз» задержали 45-летнего замдиректора при получении взятки $58 тысяч в Гродненской области.

Источник: Комсомольская правда

В Гродненской области замдиректора одного из крупнейших предприятий агропромышленного комплекса региона задержали за взятку. Подробности, а также видео задержания опубликовал телеграм-канал МВД.

Топ-менеджера предприятия АПК задержали оперативники ГУБОПиК МВД при силовой поддержке бойцов «Алмаза». Задержание произвели в момент получения фигурантом 58 тысяч долларов. Деньги 45-летний замдиректора получил за отгрузку продукции со своего предприятия для продажи в соседнем государстве.

— Перед получением взятки фигурант использовал изощренные методы конспирации, однако они не помогли, — прокомментировали в МВД.

Дальнейшая проверка позволила установить, что за все время коррупционер получил взятками более 100 тысяч долларов.

Задержанному инкриминируют взяточничество в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Расследование продолжается, устанавливаются иные причастные лица.

А еще в Минске бойцы «Алмаз» задержали минчанина с сожительницей, работавших вместе.

Кроме того, МВД объяснило ситуацию с гражданкой Индии, якобы попавшей в рабство в Беларуси.