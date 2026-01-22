45-летний белорусский топ-менеджер пойман ГУБОПиК и «Алмазом» на взятке $58000

В Гродненской области замдиректора одного из крупнейших предприятий агропромышленного комплекса региона задержали за взятку. Подробности, а также видео задержания опубликовал телеграм-канал МВД.
Топ-менеджера предприятия АПК задержали оперативники ГУБОПиК МВД при силовой поддержке бойцов «Алмаза». Задержание произвели в момент получения фигурантом 58 тысяч долларов. Деньги 45-летний замдиректора получил за отгрузку продукции со своего предприятия для продажи в соседнем государстве.
— Перед получением взятки фигурант использовал изощренные методы конспирации, однако они не помогли, — прокомментировали в МВД.
Дальнейшая проверка позволила установить, что за все время коррупционер получил взятками более 100 тысяч долларов.
Задержанному инкриминируют взяточничество в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Расследование продолжается, устанавливаются иные причастные лица.
