Министр транспорта Кубани и два его заместителя арестованы

Ходатайство следствия было удовлетворено: суд постановил заключить господина Переверзева под стражу сроком на 1 месяц и 26 суток — до 19 марта 2026 года. Обвиняемый был взят под стражу в зале суда, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.