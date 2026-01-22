СК расследовал дело инспектора из Канска, где мать убила детей

По данным следствия, в Канске в октябре 2024 года школьным педагогом у 7-летнего ученика были выявлены телесные повреждения. В результате семья, в которой воспитывался мальчик, была поставлена на персональный учёт комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав. Инспектор в нарушение должностных инструкций не провела сбор характеризующих материалов, не организовала беседы с представителями медицинских организаций и органов образования, не установила факт наличия у матери детей психического расстройства. Располагая сведениями о неоднократном применении к ребёнку насилия со стороны отца, не проинформировала об этом уполномоченные органы, а ограничилась проведением беседы с отцом и однократным посещением семьи по месту жительства.