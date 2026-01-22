СК расследовал дело инспектора из Канска, где мать убила детей

КРАСНОЯРСК, 22 янв — РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела обвиняемой в халатности сотрудницы полиции из Канска, где мать, страдающая психическим заболеванием, жестоко расправилась со своими тремя детьми, а отец занимался рукоприкладством, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении старшего инспектора (по делам несовершеннолетних) отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МО МВД России “Канский”. Она обвиняется в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, в Канске в октябре 2024 года школьным педагогом у 7-летнего ученика были выявлены телесные повреждения. В результате семья, в которой воспитывался мальчик, была поставлена на персональный учёт комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав. Инспектор в нарушение должностных инструкций не провела сбор характеризующих материалов, не организовала беседы с представителями медицинских организаций и органов образования, не установила факт наличия у матери детей психического расстройства. Располагая сведениями о неоднократном применении к ребёнку насилия со стороны отца, не проинформировала об этом уполномоченные органы, а ограничилась проведением беседы с отцом и однократным посещением семьи по месту жительства.
Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинения и последующего направления в суд.
Трагедия произошла в апреле 2025 года. Следственное управление СК РФ по региону сообщало, что в частном доме на улице Герцена в Канске обнаружены трое убитых детей — четырехлетняя девочка, мальчики в возрасте семи месяцев и восьми лет — с ранами в области головы и других частей тела. Против 29-летней матери было возбуждено дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью. Информированный источник сообщал РИА Новости, что семимесячному мальчику мать отрубила голову и поставила ее в сервант. В октябре суд назначил женщине принудительное лечение.
Также выяснилось, что отец убитых троих систематически избивал ребенка четвертого выжившего семилетнего сына. Ребенок неоднократно появлялся в школе с гематомами и ссадинами. Позже выяснилось, что отец избивал двоих детей. В декабре суд признал мужчину виновным в истязании и приговорил его к четырем годам колонии общего режима.