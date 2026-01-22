Ричмонд
Из-за ночной аварии в Пермском крае в одном из посёлков пропало отопление

Ситуацию взял на контроль глава Кунгурского округа.

Источник: AP 2024

В посёлке Шадейка ночью 22 января произошла утечка на сетях теплоснабжения, об этом сообщила администрация Кунгурского муниципального округа.

В результате аварии на теплосети без отопления остались 11 многоквартирных домов и ряд частных домовладений. Благодаря оперативной работе аварийных служб, теплоснабжение в домах уже восстановлено.

На данный момент без центрального отопления остаются три частных дома. Для жителей этих домов организовано альтернативное теплоснабжение, чтобы обеспечить комфортные условия. Аварийно-восстановительные работы на повреждённом участке продолжаются в полном объёме.

Ситуация находится на личном контроле главы Кунгурского округа Сергея Толчина.