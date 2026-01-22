Ричмонд
«КАМАЗ» насмерть сбил женщину на трассе Волгоград — Сальск

Пешеход переходила дорогу в неположенном месте.

Источник: Комсомольская правда

Трагедия случилась вечером 22 января в Октябрьском районе Волгоградской области. Женщина-пешеход погибла под колесами «КАМАЗа». Это произошло в 18.20 на трассе «Волгоград — Октябрьский — Котельниково — Зимовники — Сальск». По предварительной версии, водитель не успел затормозить и наехал на пешехода, которая решила перейти дорогу в неположенном месте, хотя совсем рядом был пешеходный переход.

По информации ГУ МВД по Волгоградской области, пострадавшая погибла сразу же, до приезда врачей. Обстоятельства аварии будут расследоваться.