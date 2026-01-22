«КАМАЗ» насмерть сбил женщину на трассе Волгоград — Сальск

Трагедия случилась вечером 22 января в Октябрьском районе Волгоградской области. Женщина-пешеход погибла под колесами «КАМАЗа». Это произошло в 18.20 на трассе «Волгоград — Октябрьский — Котельниково — Зимовники — Сальск». По предварительной версии, водитель не успел затормозить и наехал на пешехода, которая решила перейти дорогу в неположенном месте, хотя совсем рядом был пешеходный переход.