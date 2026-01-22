Ричмонд
В Петербурге школьница распылила газ в салоне автобуса

В Петербурге школьница распылила перцовый газ в лицо мужчине в салоне автобуса.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 22 янв — РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала девятиклассницу, которая, предположительно, в салоне автобуса распылила перцовый газ в лицо мужчине, сделавшему ей замечание, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Отмечается, что в воскресенье в полицию поступило сообщение о том, что на пересечении проспекта Просвещения с улицей Демьяна Бедного в автобусе № 121 группа молодых людей распылила перцовый баллончик.

Позже в полицию Калининского района обратился 60-летний мужчина. По словам заявителя, после замечания, которое он сделал девушке в автобусе, та брызнула ему в лицо из перцового баллончика и скрылась.

«Полицейские оперативно установили личность участницы конфликта. Ею оказалась 16-летняя учащаяся девятого класса. Несовершеннолетняя была задержана… и вместе с матерью доставлена в следственные органы, где в отношении нее возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство)», — рассказали в ГУМВД.

Школьница помещена в изолятор, добавили в полиции.