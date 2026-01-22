В Воронежской области опрокинулась автоцистерна, пострадал водитель

В Богучарском районе Воронежской области в среду, 21 января, произошла серьезная авария с грузовиком. Как рассказали в ГУ МВД по региону, около 10 часов на трассе М-4 «Дон», по предварительным данным, водитель грузового автомобиля «FOTON AUMAN» в составе с полуприцепом, 44-летний житель Краснодарского края, не учел погодные условия и потерял управление.