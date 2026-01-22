В Воронежской области опрокинулась автоцистерна, пострадал водитель

В Богучарском районе Воронежской области в среду, 21 января, произошла серьезная авария с грузовиком. Как рассказали в ГУ МВД по региону, около 10 часов на трассе М-4 «Дон», по предварительным данным, водитель грузового автомобиля «FOTON AUMAN» в составе с полуприцепом, 44-летний житель Краснодарского края, не учел погодные условия и потерял управление.
В результате автоцистерна на скользкой дороге ушла в занос и опрокинулась. Водитель получил травмы. Его доставили в больницу. По факту ДТП организовали проверку.
Всего, по данным ГИБДД, за минувшие сутки в области зарегистрировали 158 аварий, в том числе 111 — в Воронеже. В 11 ДТП травмы различной степени тяжести получили 16 человек.