Новосибирца будут судить за смерть нетрезвого знакомого в подъезде

В Чулымском районе Новосибирской области перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в причинении смерти по неосторожности. Слушания по делу назначены на 26 января 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
Инцидент произошел вечером 25 мая и утром 26 мая 2025 года в одной из квартир. Мужчина потребовал от гостя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, покинуть помещение, но получил отказ.
В ходе последовавшей ссоры обвиняемый двумя руками толкнул потерпевшего, который в этот момент стоял к нему спиной в дверном проеме. Тот потерял равновесие, вылетел на лестничную площадку и ударился туловищем о металлические перила, а также конечностями о бетонный пол.
После этого обвиняемый оставил пострадавшего в подъезде. Позже другой мужчина переместил тело на придомовую территорию. Потерпевший скончался от полученных травм уже в больнице.