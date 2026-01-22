Новосибирца будут судить за смерть нетрезвого знакомого в подъезде

В ходе последовавшей ссоры обвиняемый двумя руками толкнул потерпевшего, который в этот момент стоял к нему спиной в дверном проеме. Тот потерял равновесие, вылетел на лестничную площадку и ударился туловищем о металлические перила, а также конечностями о бетонный пол.