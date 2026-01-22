В Башкирии выросли ежемесячные выплаты из маткапитала

Как уточнили в отделении Социального фонда России по Башкирии, при расчете учитываются доходы семьи за последние 12 месяцев, но период берется на месяц раньше даты подачи заявления. Например, если обратиться за выплатой в январе 2026 года, будут учтены доходы с декабря 2024 по ноябрь 2025 года включительно.