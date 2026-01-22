В Башкирии выросли ежемесячные выплаты из маткапитала

Семьи в Башкирии начали получать увеличенные ежемесячные пособия за счет средств материнского капитала. С января 2026 года сумма выплаты составляет 16 350 рублей, что соответствует действующему в регионе прожиточному минимуму на ребенка.
Право на такую финансовую поддержку имеют семьи, в которых средний доход на каждого человека не превышает удвоенную величину прожиточного минимума по республике — 33 712 рублей. Других ограничений для получения пособия не предусмотрено.
Как уточнили в отделении Социального фонда России по Башкирии, при расчете учитываются доходы семьи за последние 12 месяцев, но период берется на месяц раньше даты подачи заявления. Например, если обратиться за выплатой в январе 2026 года, будут учтены доходы с декабря 2024 по ноябрь 2025 года включительно.
Пособие назначается сроком на один год, и продлить его можно в последний месяц действия текущего периода. Подать заявление разрешено в течение трех лет после рождения ребенка. Это можно сделать через портал «Госуслуги», в отделении МФЦ или лично, обратившись в клиентскую службу Социального фонда.
