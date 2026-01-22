Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области главу фирмы обвинили в сокрытии налогов на 5,7 млн рублей

Поймали на махинациях с налогами: на Дону будут судить руководителя оптовой фирмы.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области директору оптовой фирмы предъявили обвинение в махинациях с налогами на 5,7 млн рублей. Материалы уже передали в суд, рассказали в пресс-службе СУ СК России по региону.

Дело расследовалось в рамках статьи о сокрытии средств от налогов и страховых взносов (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ). По данным СК, руководитель фирмы, зная о налоговой задолженности, скрыл средства в период с февраля по июль 2024 года.

Деньги были тайно перечислены на расчетные счета ИП. Также было оформлено встречное требование о переуступке права на лизинговый автомобиль в счет погашения долга перед кредитором.

Известно, что еще во время расследования на имущество подозреваемого общей стоимостью более 1,2 млн рублей наложили арест, это сделали в обеспечительных целях. Также глава фирмы сам добровольно возместил часть нанесенного им ущерба, выплатив 1,3 млн рублей. Теперь он ждет слушаний и решения суда.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.