В Ростовской области главу фирмы обвинили в сокрытии налогов на 5,7 млн рублей

В Ростовской области директору оптовой фирмы предъявили обвинение в махинациях с налогами на 5,7 млн рублей. Материалы уже передали в суд, рассказали в пресс-службе СУ СК России по региону.
Дело расследовалось в рамках статьи о сокрытии средств от налогов и страховых взносов (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ). По данным СК, руководитель фирмы, зная о налоговой задолженности, скрыл средства в период с февраля по июль 2024 года.
Деньги были тайно перечислены на расчетные счета ИП. Также было оформлено встречное требование о переуступке права на лизинговый автомобиль в счет погашения долга перед кредитором.
Известно, что еще во время расследования на имущество подозреваемого общей стоимостью более 1,2 млн рублей наложили арест, это сделали в обеспечительных целях. Также глава фирмы сам добровольно возместил часть нанесенного им ущерба, выплатив 1,3 млн рублей. Теперь он ждет слушаний и решения суда.
