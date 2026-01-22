Сын обманом отнял дом у матери в Волгоградской области

В Волгоградской области 40-летний житель Фролово Алексей К. обвиняется в том, что обманным путем завладел домом своей матери. Его заключили под стражу, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на облсуд.
По версии следствия, в начале апреля 2025 года Алексей задумал незаконно завладеть домом, принадлежавшим его матери. Он убедил ее оформить фиктивный договор купли-продажи без передачи денег. Мотивом он назвал необходимость обеспечить залог для получения кредита. При этом, как считают следователи, он вовсе не собирался возвращать жилье.
14 апреля 2025 года мать, не подозревая о злом умысле сына, подписала договор купли-продажи в МФЦ. Стоимость дома оценили в 350 000 рублей. Уже 17 апреля Алексей зарегистрировал право собственности на недвижимость. А в июне 2025 года, по решению суда, женщина лишилась права пользоваться своим домом.
Алексея К. задержали по подозрению в совершении этого преступления и предъявили обвинение.