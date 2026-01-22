Сын обманом отнял дом у матери в Волгоградской области

По версии следствия, в начале апреля 2025 года Алексей задумал незаконно завладеть домом, принадлежавшим его матери. Он убедил ее оформить фиктивный договор купли-продажи без передачи денег. Мотивом он назвал необходимость обеспечить залог для получения кредита. При этом, как считают следователи, он вовсе не собирался возвращать жилье.