Посольство РФ сообщило о гибели россиянки в железнодорожной катастрофе в Испании

Авария случилась вечером 18 января. Пассажирский поезд, следовавший из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов и вылетел на соседний путь, где столкнулся с встречным составом. По последним данным телерадиокомпании RTVE, жертвами катастрофы стали 43 человека, еще 123 получили ранения. Девять пострадавших остаются в тяжелом состоянии в реанимации.