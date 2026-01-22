Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посольство РФ сообщило о гибели россиянки в железнодорожной катастрофе в Испании

Среди 43 погибших в железнодорожной катастрофе на юге Испании оказалась гражданка России. Дипломаты уже связались с семьей погибшей. Авария произошла из-за схода поезда с рельсов и столкновения со встречным составом.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Гражданка России погибла при крушении поездов в испанской провинции Кордова. Информацию об этом официально подтвердило посольство РФ в Мадриде.

В диппредставительстве выразили соболезнования близким погибшей.

«Находимся с ними в прямом контакте, оказываем необходимое консульское содействие», — говорится в сообщении посольства в Telegram.

Авария случилась вечером 18 января. Пассажирский поезд, следовавший из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов и вылетел на соседний путь, где столкнулся с встречным составом. По последним данным телерадиокомпании RTVE, жертвами катастрофы стали 43 человека, еще 123 получили ранения. Девять пострадавших остаются в тяжелом состоянии в реанимации.