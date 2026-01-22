Посольство РФ сообщило о гибели россиянки в железнодорожной катастрофе в Испании

Гражданка России погибла при крушении поездов в испанской провинции Кордова. Информацию об этом официально подтвердило посольство РФ в Мадриде.
В диппредставительстве выразили соболезнования близким погибшей.
«Находимся с ними в прямом контакте, оказываем необходимое консульское содействие», — говорится в сообщении посольства в Telegram.
Авария случилась вечером 18 января. Пассажирский поезд, следовавший из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов и вылетел на соседний путь, где столкнулся с встречным составом. По последним данным телерадиокомпании RTVE, жертвами катастрофы стали 43 человека, еще 123 получили ранения. Девять пострадавших остаются в тяжелом состоянии в реанимации.