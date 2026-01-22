Депутаты Башкирии ужесточили наказание за продажу энергетиков

В Башкирии ужесточили наказание за продажу безалкогольных энергетических напитков в общественных местах. Сегодня, 22 января, депутаты Госсобрания республики приняли соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях.
Как пояснил спикер регионального парламента Константин Толкачев, на территории Башкирии уже действует запрет на торговлю этими напитками на территории школ, больниц, театров, музеев, спортивных комплексов и других социальных учреждений. Новый закон вводит конкретные денежные штрафы для тех, кто это правило нарушает.
Право составлять протоколы и рассматривать такие дела получили сотрудники министерства торговли и услуг республики.
Размер штрафов теперь четко прописан. За первое нарушение обычному покупателю грозит штраф от 3 до 4 тысяч рублей, должностному лицу — от 30 до 40 тысяч, а юридическому лицу — от 150 до 200 тысяч рублей. Если же нарушение повторяется, суммы увеличиваются: для граждан — до 5 тысяч, для должностных лиц — до 50 тысяч, а для организаций штраф может достичь 250 тысяч рублей.
