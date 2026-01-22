В Шахтах под следствие попали два сотрудника управления Роспотребнадзора

В Шахтах под следствие попали начальник и ведущий специалист территориального отдела управления Роспотребнадзора. Об этом сообщили в СУ СК России по Ростовской области.
Специалистов надзорной службы заподозрили в превышении полномочий (п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По данным следствия, начальник и подчиненный для создания видимости эффективной работы обвинили торгующего табаком предпринимателя в несуществующих нарушениях. Более того, бизнесмена привлекли к административной ответственности.
Сейчас подозреваемые находятся под домашним арестом, ведется следствие. Задержанным грозит от трех до десяти лет лишения свободы. Также им на три года могут запретить занимать должности в рамках своих компетенций.
