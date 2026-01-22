В Омске трое мужчин избили таксиста, вымогая у него миллион рублей

После этого они заставили его позвонить подруге, взять у нее телефон и сдали его в ломбард, получив 70 тысяч рублей. Затем они заставили таксиста на камеру признаться, что он якобы торгует наркотиками, чтобы, если он откажется передать им деньги, показать ролик в полиции и родственникам мужчины.